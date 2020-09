Duitsland voert druk op Rusland op in zaak-Navalny

Ouders met corona­vrees sluiten kinderen maanden op in huis in Zweden

2 september Drie kinderen in Zweden zijn uit huis geplaatst nadat hun ouders hen uit vrees voor het coronavirus zo’n vier maanden hadden opgesloten in hun woning. De deur van het appartement was dichtgespijkerd, aldus de rechtbank in Jönköping in het zuiden van Zweden.