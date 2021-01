‘Duitsland verlengt én verstrengt lockdown: reisbeperking tot 15 kilometer in hotspots’

De harde lockdown in Duitsland wordt verlengd tot 31 januari. Tevens komen er strengere contactbeperkingen in hotspots. Daarover zijn Berlijn en de zestien deelstaten het volgens Duitse media eens geworden.

In Duitsland is sinds medio december een harde lockdown van kracht. Die geldt tot 10 januari maar wordt met drie weken verlengd. Uiterlijk 27 januari bespreken de bondskanselier en leiders van de deelstaten de situatie opnieuw. Alle niet-essentiële winkels en horeca-gelegenheden blijven dicht en de contactbeperking van maximaal vijf personen uit twee huishoudens, kinderen onder de 14 jaar niet meegerekend, wordt aangescherpt tot een huishouden en maximaal één andere persoon.

Scholen en kinderdagverblijven kunnen vanaf februari stapsgewijs heropenen zodra de regionale coronacijfers dat toelaten. De onderwijsministers van de zestien deelstaten spraken maandag al af dat de basisscholen als eerste weer opengaan, in een tweede fase gevolgd door middelbare scholen en daarna de rest.

Bewegingsradius

Een voorstel van de Bondskanselarij voor een beperking van de bewegingsradius van mensen in hotspots met meer dan 100 nieuwe besmettingsgevallen op 100.000 inwoners in een week tijd, stuitte op weerstand. Dit omdat die zogenoemde zeven dagen incidentie in slechts 99 districten en steden in Duitsland lager is dan honderd. Dat zou een beperking betekenen van de bewegingsvrijheid in driekwart van de gemeenten en tevens de volledige stilstand van het reizen binnen de Bondsrepubliek. Uiteindelijk werd beslist om deze beperking alleen mogelijk te maken in hotspots met een zeven dagen incidentie van 200. Dat is het geval in zo'n 70 van de 401 regio's en en districten. Alleen mensen met ‘dringende redenen’ mogen verder reizen.

Tot nu toe geldt alleen voor inwoners van de deelstaat Saksen, met een incidentie van 248, een bewegingsradius van maximaal 15 kilometer van hun woning. In Beieren geldt tussen 21 uur en 05.00 uur een avondklok. Medio december spraken Berlijn en de deelstaten al af dat plaatselijk drastische maatregelen mogelijk zijn bij een zeven dagen incidentie van meer dan 200.

Spoedvergadering

Bonskanselier Merkel organiseert morgen een spoedoverleg met haar kanselarijchef en de ministers van Volksgezondheid, Economie en Financiën. Aanleiding is een ruzie binnen de regeringscoalitie van CDU, CSU en SPD over de Duitse inentingsstrategie. Coalitiepartner SPD wrijft minister van Volksgezondheid Jens Spahn (CDU) de huidige knelpunten aan bij het vaccineren (een beperkte hoeveelheid doses van het BioNTech/Pfizer vaccin) en stuurde hem maandag een waslijst aan kritische vragen. Spahn pareerde vandaag met te stellen dat “burgers in deze moeilijke fase van de pandemie eenheid en vastberadenheid van hun regering verwachten. In zo’n fase werkt het niet goed om tegelijkertijd regering en oppositie te zijn”, sneerde de CDU-politicus in het ARD Morgenmagazin.

Streefgetal

De harde lockdown moet leiden tot een daling van het aantal coronabesmnettingen en - doden. Dit om overbelasting van het zorgsysteem te voorkomen. De cijfers vertonen weliswaar een dalende trend maar zijn nog steeds te hoog. Op de intensive cares liggen 5700 coronapatiënten waardoor sommige ziekenhuizen tegen hun capaciteitsgrens aanlopen. Het Duitse RIVM meldde vandaag 944 doden als gevolg van het coronavirus in de afgelopen 24 uur maar dat aantal is volgens het Robert Koch Institut (RKI) niet representatief omdat er vermoedelijk ook verlate cijfers bij zitten van de feestdagen.

In december werd een recordaantal van 590 doden en 29.875 besmettingsgevallen gemeld. De zeven dagen incidentie voor Duitsland als geheel daalt gestaag en bedraagt nu 134,7. Streefgetal is 50 of minder omdat bron- en contactonderzoek dan weer mogelijk is. Sinds het begin van de vaccinatiecampagne kregen al 316.962 mensen een eerste coronaprik, wat volgens Duitse media neerkomt op 0,38 procent van de bevolking.

Lockdown light

Sinds begin november was een lockdown light van kracht. De horeca ging dicht (bezorgen en afhalen mag), cultuur- en vrijetijdsinstellingen eveneens. Winkels, scholen en crèches waren open, in tegenstelling tot de lockdown dit voorjaar. Vandaar de benaming ‘light’. Daarnaast geldt een mondkapjesplicht in het OV, winkels en op andere plekken waar afstand houden lastig is. Ook moeten mensen zoveel mogelijk thuiswerken. De maatregelen werden op 25 november verlengd met versoepelingen rond de kerstdagen maar deden het aantal contacten met slechts 40 procent dalen terwijl het streefpercentage 60 is. In de eerste lockdown dit voorjaar was dat 75 procent.