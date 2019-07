Duitsland verbijsterd na spoorduwdrama waarbij jongetje (8) omkwam

Waanzin, zo noemt de Duitse krant Bild het voorval. De krant Hessenschau schrijft dat ‘horror en verbijstering overheersen’. Op perron zeven, waar het drama zich gisteren afspeelde, blijven mensen staan om bloemen, knuffels en brieven neer te leggen.



Op de door Bild gepubliceerde bewakingsbeelden is te zien hoe de 40-jarige verdachte, die uit Eritrea (Afrika) komt maar sinds 2006 in Zwitserland woonde, na zijn daad het perron af sprintte. Eenmaal buiten het station liep hij waarschijnlijk een aangrenzende straat in, maar hij kwam niet ver. ,,Omstanders renden achter de vluchtende man aan”, aldus een woordvoerster van de Duitse politie. Twee straten verderop werd hij overmeesterd en konden agenten hem arresteren.



De grote vraag die Duitsland bezighoudt, is waarom hij de vrouw en haar zoontje op het spoor duwde. Volgens de eerste bevindingen was er geen relatie tussen de dader en de slachtoffers. ‘Een feit dat de misdaad nog zinlozer maakt in de ogen van veel bezoekers van het centraal station’, aldus de Duitse krant Hessenschau.



De verdachte is volgens de autoriteiten getrouwd en heeft drie kinderen. De man zou onlangs met de trein vanuit Bazel naar Frankfurt zijn gereisd. De man is geen bekende van de Duitse politie.



Duitse autoriteiten waarschuwen voor ‘te snelle conclusies’. De man zwijgt in alle toonaarden tijdens de verhoren. Hij wordt vandaag voorgeleid en beschuldigd van één moord en twee pogingen tot moord, omdat hij niet alleen de jongen, maar ook zijn moeder op het spoor duwde en het bij een derde persoon probeerde.



Volgens getuigen stonden de slachtoffers helemaal niet dichtbij het spoor. De verdachte zou ze er met veel geweld op hebben geduwd. Veel mensen zagen het gebeuren. ,,Die mensen waren doodsbleek, sommige huilden”, aldus een getuige. De moeder van het overleden jongetje stortte volledig in.