Duitsland laat bij gebrek aan bewijs zes Syrische terreurverdachten vrij

De arrestaties veroorzaakten veel ophef in Duitsland, waar werd bericht dat het doelwit van de aanslag net als vorig jaar weer een kerstmarkt zou zijn. Het zestal, allen tussen de 20 en 28 jaar oud, werden aangehouden bij een grootscheepse actie in Essen, Hannover, Kassel en Leipzig. Andere vluchtelingen zouden de mannen hebben aangemerkt als IS-strijders. De nu vrijgelaten arrestanten kwamen tussen december 2014 en september 2015 als vluchteling naar Duitsland. Ze werden verdacht van lidmaatschap van een buitenlandse terroristische organisatie en het voorbereiden van een aanslag.

Gebrek aan bewijs

IS

IS eiste de verantwoordelijkheid voor de terreurdaad op. De dader bleek een toen 23-jarige Tunesiër te zijn, die een jaar eerder asiel in Duitsland had aangevraagd. In een later opgedoken video is te zien hoe de man trouw zweert aan Islamitische Staat en verklaart 'martelaar' te willen worden.