Duitsland houdt kerncentrales toch langer open

Eind dit jaar zouden de drie overgebleven kerncentrales in Duitsland eigenlijk moeten sluiten. Een besluit dat toenmalig bondskanselier Merkel in 2011 na de kernramp in het Japanse Fukushima had genomen. De huidige regering hield de afgelopen maanden, ondanks de stijgende energieprijzen, vast aan de omstreden Atomausstieg, maar gaat nu dan toch overstag.

Quote Rond de jaarwisse­ling zien we hoeveel gas we hebben verbruikt en of we moeten overgaan tot kernener­gie De Duitse minister Robert Habeck

Zorgen om energievoorziening

Een ‘geslaagde’ stresstest die op 17 juli is uitgevoerd door netbeheerders Tennet, 50Hertz, Amprion en Transnet BW, heeft de regering overtuigd. Daardoor kunnen de kerncentrales Isar 2 in deelstaat Beieren en Neckarwestheim 2 in Baden-Württemberg tot uiterlijk midden april 2023 open blijven, aldus Habeck. Binnen de regering bestaan vooral zorgen om de energievoorziening in Zuid-Duitsland.

,,We weten in december hoe de situatie zich heeft ontwikkeld”, zei Habeck, vooruitblikkend op de mogelijke kou tijdens de wintermaanden. ,,Rond de jaarwisseling zien we hoeveel gas we hebben verbruikt en of we moeten overgaan tot kernenergie.”

De druk op de Duitse regering om de drie kerncentrales langer open te houden, was de afgelopen dagen toegenomen. De stroomprijs ging, na het dichtdraaien van de Russisch-Duitse gaspijpleiding Nord Stream 1, weer door het dak. Zondag verklaarde Friedrich Merz, de leider van oppositiepartij CDU, op tv-zender ARD dat de drie kerncentrales in Duitsland wat hem betreft zeker ‘drie, vier vijf jaar’ langer moeten blijven draaien om de energiecrisis door te komen.

Kernenergie is ‘deel van de oplossing’

Dat zal volgens Habeck niet gebeuren, omdat kernenergie ‘een technologie is die een groot risico’ met zich meebrengt. Hij wees nadrukkelijk naar Frankrijk, dat onder meer problemen kent met het koelen van zijn kerncentrales. Bovendien kunnen de centrales in Duitsland volgens Habeck maar een ‘beperkte bijdrage’ leveren. Als gevolg daarvan ziet hij kernenergie ook als ‘deel van de oplossing’.



Tot slot riep de Duitse minister op tot Europese solidariteit. ,,We zijn deel van een Europees energiesysteem, dat dit jaar in het bijzonder op de proef is gesteld. Het nationaliseren van verschillende systemen is de verkeerde weg. We moeten blijven samenwerken.”

