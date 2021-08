Duitsland herdenkt slachtoffers overstromingen

Thaise politie­chef geeft bizarre persconfe­ren­tie over marteling arrestant: ‘Ik wilde hem niet vermoorden’

27 augustus Een voortvluchtige politiechef die in Thailand werd gezocht voor de fatale mishandeling van een arrestant, heeft vriend en vijand verbaasd door na zijn overgave een persconferentie voor een miljoenenpubliek te geven. In het gesprek gaf leidinggevende Thitisan Utthanaphon (39) toe dat hij de verdachte weliswaar had mishandeld, maar dat van moord, afpersing of een samenzwering volgens hem allerminst sprake is. ,,Ik probeerde informatie van de verdachte te krijgen met als doel het drugskartel om zeep te helpen.”