Duitsland beschuldigt secretaresse (95) concentratiekamp van medeplichtigheid 10.000 moorden

Duitse aanklagers hebben een voormalige secretaresse van het naziconcentratiekamp Stutthof beschuldigd van medeplichtigheid voor de moord op tienduizend mensen. Tijdens de Tweede Wereldoorlog was de vrouw nog geen 21 jaar en zal daarom mogelijk via het jeugdrecht berecht worden.

De vrouw, Irmgard F., was tussen 1943 en 1945 de persoonlijke secretaresse van de commandant van het kamp in de buurt van de Poolse kuststad Gdansk. Ze heeft volgens de aanklagers geholpen met het systematisch vermoorden van Joden, Polen en gevangen Sovjetsoldaten. Tussen 1939 en 1945 hebben ruim honderdduizend gevangenen onder erbarmelijke omstandigheden vastgezeten in Stutthof. Gedurende de zes jaar stierven 65.000 mensen door verhongering, ziekte of in gaskamers in het concentratiekamp.

Het onderzoek naar het SS-verleden van Irmgard F. begon in 2016. Hiervoor zijn onder andere overlevers van het kamp geïnterviewd. Ook de vrouw zelf werd ondervraagd. Ze heeft aangegeven dat ze niet wist dat er mensen werden vergast in het kamp waar ze werkte.

Jeugdrecht

Het is nog onduidelijk of de hoogbejaarde vrouw uit Hamburg in de rechtbank terecht zal staan. Daarover zal de jeugdrechtbank in Schleswig-Holstein beslissen. Volgens het Duitse recht kan ze niet als volwassenen berecht worden omdat ze tijdens de moorden nog geen 21 jaar oud was.

Duitsland is sinds 2011 druk bezig om voormalig personeel van concentratiekampen te vervolgen op basis van medeplichtigheid of omdat ze onderdeel waren van het moordapparaat van de nazi’s. Kampbewaker John Demjanjuk werd in dat jaar veroordeeld om dezelfde reden. Dat schepte jurisprudentie die wordt gebruikt door de Duitse aanklagers.

Voormalig SS-kampbewaker Bruno Dey werd vorige zomer als laatste veroordeeld, ook door een jeugdrechtbank. Hij werkte als 17-jarige eveneens in Stutthof en kreeg twee jaar voorwaardelijke celstraf voor de moord op ruim vijfduizend gevangenen. Dey was bewaker van 9 augustus 1944 tot 26 april 1945. In de rechtbank gaf hij aan dat hij niet vindt dat hij medeplichtig is aan de massamoorden.

Volledig scherm Een bezoeker van het museum staat naast de gaskamer van het voormalige concentratiekamp © AFP