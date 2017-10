Duitsers willen Anne Frank-trein

VIDEO Opnieuw onrust in Antwerpse 'vechtstraat'

22:46 De politie is opnieuw massaal aanwezig in de Brederodestraat in Antwerpen. Een grote groep was gewapend met stokken en staven en begon luid slogans te scanderen. Vrijdag vond in dezelfde straat een zware vechtpartij plaats tussen aanhangers van de pro-Koerdische partij PKK en de Turkse inwoners uit de buurt.