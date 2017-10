Duitser probeert explosieven mee te nemen in Zweeds vliegtuig

De verdachte man werd gisterochtend om 8.00 uur door de politie gearresteerd nadat hij in een veiligheidscontrole op de Landvetter-luchthaven net buiten Göteborg was tegengehouden. Het zou gaan om TATP (triacetron trioxide), een extreem gevoelige, explosieve stof. In de twee kleinere blikjes zat een donkere vloeistof en een iets grotere hoeveelheid witte vloeistof. De analyse van deze stoffen is nog steeds aan de gang. Plaatsvervangend procureur-generaal van justitie, Per-Erik Rinsell, stelt vandaag dat de man verklaart onschuldig te zijn.

Islamitische Staat

TATP is een instabiel explosief dat jihadisten van Islamitische Staat geregeld gebruiken, bijvoorbeeld bij de aanslagen in Parijs in 2015 en in Brussel in 2016. In het bloed van de terroristen die zich 22 maart opbliezen tijdens de aanslagen in Brussel werd ook TATP gevonden.