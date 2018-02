Duitse universiteit confronteert fobiepatiënt met vogelspin

Ben jij bang van spinnen? Je bent niet alleen. Volgens de Technische Universiteit Dresden is de angst voor spinnen wereldwijd zelfs een van de meest voorkomende fobieën. Bij veel mensen ontstaat die al tijdens de kindertijd. Mensen die er last van hebben, voelen zich vaak beperkt in het dagelijks leven, omdat ze kelders, tuinen of zelfs bossen vermijden. Vrouwen hebben er vaker last van dan mannen.