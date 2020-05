Duitse spaarbank voor derde keer dupe van plofkrakers, mogelijk werk van Audi-bende

In het Duitse Voerde, zo'n 60 kilometer over de grens bij Venlo, is afgelopen nacht een geldautomaat opgeblazen. Omwonenden zagen minstens drie gemaskerde mannen, die er na de plofkraak vandoor gingen, in een donkere wagen. Over een eventuele buit is nog niets bekendgemaakt.

Het voertuig verdween in de richting van de Bundesstrasse 8. De politie lanceerde een grote zoekactie maar die bleef zonder resultaat. Ze vermoedt dat de daders ontsnapten via de Rijnbrug naar Xanten of snelweg A3 richting Nederland.



Omwonenden van het Nispa-filiaal (Niederrheinische Sparkasse) schrokken omstreeks 00.58 uur wakker van de knal van de explosie. De geldautomaat bleek volledig vernield te zijn. In de wijde omgeving van het pand lagen splinters en scherven van de glazen toegangsdeuren. Onderzoek moet uitwijzen hoe de daders binnenkwamen.

Volgens de spaarbank was het al de derde keer in korte tijd dat een van haar geldautomaten werd opgeblazen in de regio. Eind maart gebeurde dat in Hiesfeld, een paar kilometer verderop, en begin februari ook al in Voerde. Die geldautomaat bevond zich in een supermarkt. Overvallers ‘drukten’ toen de toegangsdeuren open met hun auto. Dat gebeurde in juni vorig jaar voor het laatst om bij een geldautomaat te komen in een supermarkt in Wesel, zo'n 10 kilometer verderop.

Plaag

Het aantal plofkraken in het aan Nederland grenzende Noordrijn-Westfalen (NRW) is dit jaar al meer dan verdubbeld. Medio april werden zelfs drie geldautomaten in één nacht opgeblazen. Dat gebeurde in Meerbusch, Bochum en Mönchengladbach. De recherche in de deelstaat registreerde tot en met 20 april al 64 gevallen tegenover slechts 28 in dezelfde periode vorig jaar.

Ze brengt de meeste in verband met de zogenoemde Audi-bende, een groep van zo'n 300 jonge criminelen uit vooral Amsterdam en Utrecht die in wisselende samenstelling toeslaan in Duitsland. Dit onder meer vanwege de strengere beveiliging van geldautomaten in Nederland. Zes vermeende bendeleden staan sinds 24 april terecht in Düsseldorf. De verdachten komen op één na allemaal uit Utrecht en zijn 20 tot 24 jaar oud.

Twee dagen later, op 26 april, bliezen drie Nederlandse plofkrakers echter met veel geweld en lawaai een geldautomaat op in Hagen, eveneens in Noordrijn-Wesfalen. Een getuige probeerde hen tevergeefs te stoppen door hun vluchtwagen te rammen, zo is te zien in een filmpje van een buurtbewoner. De politie wist een van de daders, een 34-jarige Nederlander van Marokkaanse afkomst, in te rekenen. Hij bestuurde de vluchtauto: een zwarte Audi. Agenten arresteerden hem na een korte achtervolging op snelweg A1 richting Keulen. Dat gebeurde na een botsing tussen het door hem bestuurde voertuig en dat van de politie, zo’n twintig kilometer verderop bij het knooppunt Wuppertal-Noord. Beide wagens moesten worden weggesleept.

Limburg

Op 4 mei arresteerden Nederlandse agenten in Weert na een achtervolging twee verdachten van een plofkraakpoging in Schwelm bij Wuppertal, eveneens in Noordrijn-Westfalen. In hun wagen werd een verdacht pakket gevonden waarin zich mogelijk explosieven bevonden. De arrestatie volgde op een tip van de Duitse politie. Die zag dat de verdachten in de richting van Nederland vluchtten, waarschuwden de meldkamers in Nederland en gaven het merk en model van de auto door. Agenten werden gevraagd uit te kijken naar de betreffende auto.