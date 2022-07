‘Duitse soldaten wilden Oekraïne helpen en Poetins Krimbrug opblazen’

In Duitsland zijn twee soldaten aangehouden die wapens, explosieven en duikmateriaal zouden hebben gestolen uit verschillende kazernes in de noordelijke deelstaat Sleeswijk-Holstein. Daarmee wilden ze Oekraïne een handje helpen door de Krimbrug - tussen het Krim-schiereiland en het Russische schiereiland Taman - op te blazen. Dat blijkt uit politieonderzoeken die het Duitse tijdschrift Stern heeft gereconstrueerd.

Als de aanslag was gelukt zou dat een enorme klap voor Rusland zijn geweest. De Krimbrug - die werd gebouwd na de annexatie van het schiereiland door Rusland in 2014 - heeft een enorme strategische, politieke en symbolische waarde voor de Russen. Het was president Vladimir Poetin zelf die met een oranje truck als eerste de brug overstak. De brug (18 kilometer spoorbrug en 16 kilometer autobrug) is van groot belang voor de aanvoer van Russisch militair materieel waarmee de oorlog tegen Oekraïne wordt gevoerd.

Volgens de Duitse politierapporten bespraken de twee militairen, soldaat Louis B. (20) en duiker Akira W.-R. (24), de geplande aanslag uitgebreid in afgeluisterde telefoongesprekken. Ze overlegden over het materiaal dat nodig was om tenminste een ​​deel van de brug te vernietigen. Het spectaculaire project, waarmee de twee mannen Oekraïne blijkbaar wilden steunen, was nog in de planningsfase toen de twee werden gearresteerd.

Ingebroken in kazernes

Het Openbaar Ministerie in Kiel doet nu verder onderzoek naar de militairen en hun handlangers. Samen met tien andere verdachten zouden de daders herhaaldelijk hebben ingebroken in kazernes van de Bundeswehr - de Duitse krijgsmacht - en apparatuur hebben gestolen. Vier van de verdachten waren op dat moment in actieve dienst in de Bundeswehr. Ze zouden onder meer helmen, speciale camera’s, kompassen en radio’s hebben gestolen, een deel om door te verkopen en een deel om zelf te gebruiken, aldus Stern.



Vlak voor de arrestaties - eind mei - hadden de mannen tevergeefs geprobeerd in te breken in de kazerne van de mijnenduikers op de marinebasis Eckernförde. Volgens de politie was er een plan om een ​​paar dagen later met de gestolen apparatuur naar Oekraïne te reizen.

