Duitse politieman vertelt hoe hij moordenaar van zoon ex-bondspresident wilde overmeesteren

Drie dagen na zijn vergeefse poging de messentrekker te overmeesteren die medisch specialist Fritz von Weizsäcker (59) aanviel tijdens een lezing in Berlijn, heeft de politieman die te hulp schoot zijn verhaal gedaan. ,,De aanvaller was zo sterk dat ik aanvankelijk vreesde het mes nooit te kunnen afpakken’’, zegt de 33-jarige rechercheur in Bild .

De dertiger raakte zwaargewond aan handen, hals en borst en onderging een spoedoperatie. In afwachting van een nieuwe operatie, blikt hij terug op het drama dat de zoon van oud-bondspresident Richard von Weizsäcker het leven kostte. De handen van de rechercheur zijn dik omzwachteld en op zijn hals zit een grote pleister met gaasverband, zo is te zien op een foto van de in ziekenhuisjurk geklede man zittend op de rand van zijn bed.

Het was hem naar eigen zeggen meteen duidelijk dat hij dinsdagavond moest ingrijpen. Als mens en als politieman buiten dienst die de lezing over leververvetting bijwoonde uit interesse. ,,Terwijl ik na afloop bij het podium stond te praten met de heer Von Weizsäcker, verscheen plotseling een man die hem aanviel met een mes. Doelbewust en overduidelijk met de bedoeling te doden. Van Weizsäcker dook links van mij weg. Ik ging voor de aanvaller staan, pakte zijn armen vast en greep met een hand het mes om te verhinderen dat hij opnieuw op de medisch specialist zou insteken. Daarbij liep ik diepe snijwonden op.’’

Worsteling

De agressieveling wist zich echter los te rukken en stak de politieman in zijn hals en borst. ,,Met mijn nog ongehavende hand probeerde ik opnieuw het mes te grijpen en het uit de hand van de aanvaller te trekken. Tijdens de worsteling struikelden we over de stoelen op de voorste rij waardoor we op de grond vielen. De man had zoveel kracht ontwikkeld dat ik eerst vreesde het mes nooit te pakken te krijgen. Uiteindelijk lukte dat toch. Andere bezoekers doken vervolgens bovenop de aanvaller en wisten hem te overmeesteren.’’

Fritz von Weizsäcker bezweek ter plekke aan de verwondingen in zijn hals. Reanimatie mocht niet baten. De 57-jarige verdachte Gregor S. uit Andernach bij Koblenz in de deelstaat Rijnland-Palts handelde volgens de politie waarschijnlijk in een waan van ‘algehele afkeer van de familie van het slachtoffer’. Hij werd wegens ‘acute psychische problemen’ overgebracht naar een gesloten psychiatrische instelling.

Vietnam-oorlog

S. verklaarde volgens Duitse media dat hij een diepe haat koesterde jegens Richard von Weizsäcker. Dit omdat hij van 1962 tot 1966 in de directie zat van chemieconcern Boehringer. Dat voorzag het Amerikaanse concern Dow Chemical van grondstoffen die gebruikt werden voor ‘Agent Orange’. Het Amerikaanse leger maakte in de Vietnamoorlog op grote schaal gebruik van dit ontbladeringsmiddel, dat uiterst giftig bleek waardoor vele Vietnamezen overleden, ernstig ziek of misvormd raakten. Von Weizsäcker verklaarde dat pas later te hebben vernomen.