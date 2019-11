Duitse politie: zeker vier daders bij grote kunstroof Dresden

Ze zijn met z'n vieren in een Audi gevlucht die vervolgens 3 kilometer noordelijker in een ondergrondse parkeergarage in brand is gestoken. Twintig rechercheurs zijn op de zaak gezet. Aanvankelijk spraken de autoriteiten van twee inbrekers.



De dieven drongen maandag door een raam de schatkamer binnen en sloegen een vitrine aan diggelen. Ze namen de benen met een waardevolle collectie juwelen. Maar de chef van de schatkamer die het Groene Gewelf heet, Dirk Syndram, zei dat de overvallers slechts een beperkt deel van de verzameling meenamen.



Dat maakt Syndram naar eigen zeggen ‘niet gelukkig, maar de vitrines zijn niet leeg’. De inbrekers gingen er bij, wat ‘de grootste kunstroof in de na-oorlogse geschiedenis’ wordt genoemd, in elk geval vandoor met tien sieraden uit de 18de eeuw uit een van de schatkamers van de keurvorsten van het Huis van Wettin.