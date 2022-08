Duitse politie geschokt: dode vrouw in auto van vermiste dochter blijkt dubbelganger

De Duitse politie breekt zich het hoofd over een mysterieuze moordzaak in de deelstaat Beieren. De ouders van een vermiste jonge vrouw vonden er vorige week dinsdag een levenloos lichaam in de wagen van hun dochter en iedereen ging ervan uit dat zij het was. De autopsie bracht echter aan het licht dat het om een vrouw ging die als twee druppels water op haar leek.

Tegen half twaalf 's avonds, op dinsdag 16 augustus, klinkt er in een doorgaans rustige woonwijk in Ingolstadt aan de Donau plotseling geschreeuw. Buurtbewoners zien bij een geparkeerde Mercedes met verduisterde ramen mensen staan. Het blijken de ouders van een vermiste 23-jarige Duits-Iraakse vrouw: Shahraban K.



De schoonheidsspecialist, die volgens de Yezidi-wetten was uitgehuwelijkt maar bij haar man weg wilde, verhuisde van Ingolstadt naar haar ouders in München. Als zij nogmaals met haar ex afspreekt voor een gesprek verdwijnt ze.



Haar familie trekt daarop naar Ingolstadt om haar te zoeken. Daar herkent haar vader een geparkeerde Mercedes als de auto van zijn dochter. Wanhopig probeert hij met een bloempot de ramen van de afgesloten auto te breken. Op de achterbank zag hij onder enkele dekens een lichaam, waarvan hij vermoedde dat het zijn dochter was.

Treffende gelijkenis

Bewoners horen het geschreeuw en bellen de hulpdiensten. Als de politie de wagen even later openbreekt, vinden agenten op de achterbank inderdaad het levenloze lichaam van een vrouw. Volgens de Duitse krant Bild heeft ze tientallen steekwonden. Een noodarts stelt het overlijden vast.



De gelijkenis met Shahraban is treffend. Haar ouders en de politie gaan er daarom vanuit dat het om de vermiste schoonheidsspecialist gaat. De zaak krijgt echter een andere wending als het autopsieverslag de dag erna binnenkomt. Er rijst ineens grote twijfel over de identiteit van de dode vrouw.

Dna-onderzoek

Diezelfde avond pakt de politie de dood gewaande Shahraban K. op. Enkele uren later valt een speciale eenheid ook het appartement van een 23-jarige Kosovaar binnen. Ook hij wordt gearresteerd. Beiden zitten nu in de cel op verdenking van moord op een vrouw die sprekend op Shahraban lijkt.



Maandag maakte de politie de identiteit van de vrouw bekend. Uit dna-onderzoek blijkt met zekerheid dat het om een 23-jarige Algerijnse vrouw uit de stad Heilbronn gaat. Een vriend identificeerde haar aan de hand van een tatoeage op haar arm. Verdachten en slachtoffer zouden voor de moord contact met elkaar hebben gehad.

Verdachten zwijgen

De verdachten houden vooralsnog hun mond dicht, zegt een politiewoordvoerder. Over het motief bestaat nog geen duidelijkheid, evenals over de plaats van het misdrijf en de exacte manier waarop het slachtoffer aan haar einde kwam. Er is ook nog geen moordwapen gevonden.



Gisteravond speurden ruim honderd politiemensen de buurt af waar het slachtoffer werd gevonden. Of dat aanwijzingen heeft opgeleverd, is niet duidelijk. Bild heeft de hand weten te leggen op beelden van een beveiligingscamera van een pizzeria waar Shahraban K. was net voor ze werd opgepakt.



Daarop is te zien hoe ze zenuwachtig op haar telefoon tuurde, haar vingers door haar haren haalde en om zich heen keek. Ze vroeg vervolgens de eigenaar of ze even mocht bellen, omdat haar simkaart het niet meer deed. ,,Daarna ging ze voor mijn winkel zitten en huilde ze”, getuigt hij. Kort daarna stapte ze in bij een passerende auto.

