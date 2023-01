Duitse politie begonnen met opruimen barricades rond bezet bruinkooldorp Lützerath

Tientallen jongeren zetten gehuurde Airbnb-vil­la op stelten met betalende houseparty tot ze betrapt worden

Een illegale houseparty in een gehuurde Airbnb-villa in het Belgische Boortmeerbeek met in totaal zo’n vijftig feestende jongeren is donderdagnacht stilgelegd door de politie. De feestgangers lieten er een puinhoop achter tot grote ergenis van de verhuurster. „De huurder had beloofd dat ze met maximaal zeven zouden zijn.”

