‘Duitse pedofiel heeft Maddie (3) vrij snel na de ontvoering vermoord’

Duitse rechercheurs houden er op dit moment rekening mee dat Brückner, die een zedenverleden heeft, het meisje ook seksueel heeft misbruikt. Dat moet gebeurd zijn vlak nadat hij haar meenam uit het appartement in het Portugese Praia da Luz. Sporen van inbraak zijn in het appartement echter nooit aangetroffen.

Uit recent onderzoek blijkt dat de hoofdverdachte - in misschien wel de beroemdste vermissingszaak ter wereld - tijdens een online gesprek met een andere pedofiel opschepte over het martelen van een slachtoffer en het vernietigen van bewijsmateriaal. Brückner maakte in dat gesprek duidelijk ‘iets kleins te willen vangen en het een paar dagen te willen gebruiken’.

Vrees voor het ergste

Duitse justitie stuitte op het gesprek tussen de twee pedofielen tijdens het onderzoek naar een andere verdwijning, die van het 5-jarige Duitse meisje Inga Gehricke. Toen Brückner de vraag kreeg of hij niet bang was om opgepakt te worden, antwoordde hij: ‘Bwah, als het bewijs is vernietigd...’. Hij voegde eraan toe: ,,Ik zal véél videobeelden maken. Ik zal in detail vastleggen hoe ze gemarteld wordt.”

Op basis van alle bewijzen die er nu zijn, vreest Hans Christian Wolters het ergste voor Maddie McCann. ,,Het is mijn persoonlijke mening dat hij het meisje relatief snel gedood heeft en haar eerst mogelijk misbruikt heeft”, aldus Wolters in gesprek met The Times. ,,We denken ook dat de verdachte nog andere misdrijven, vooral seksuele, heeft gepleegd, mogelijk in Portugal, maar ook elders in Duitsland.”

Lichaam

Het lichaam van Maddie McCann is na dertien jaar nog altijd niet gevonden. Het Duitse parket beweert wél ‘enig bewijs’ te hebben dat het meisje niet meer leeft, maar dat is niet voldoende om Christian Brückner, die van 1995 tot 2007 in Portugal verbleef, voor de rechter te brengen. Justitie heeft meer informatie nodig en is nu op zoek naar de verschillende plaatsen waar Brückner heeft gewoond om het lichaam van het meisje te kunnen vinden.

Het Duitse parket roept Britse toeristen op om te helpen de verblijfplaatsen van Brückner te achterhalen uit de periode rond de verdwijning van Maddie McCann. Overigens kan de Duitser vervroegd vrijkomen omdat hij inmiddels twee derde van zijn straf voor drugsfeiten heeft uitgezeten. Tegen de zeven jaar cel die hij eind vorig jaar voor de verkrachting van een 72-jarige Amerikaanse toeriste in Portugal kreeg, ging hij in beroep.

,,Hoe sneller we bewijs tegen hem hebben, hoe groter de kans dat hij niet meer vrijkomt”, benadrukt Wolters. ,,Als we niks tegen hem vinden, dan trekt hij naar een land dat geen uitleveringscontract met Duitsland heeft.”

Zaak in Nederland

Wolters heeft goede hoop dat, zelfs als de zaak-McCann niet opgelost wordt, de rechercheurs toch een of twee andere misdrijven aan Brückner kunnen koppelen. Ook het coldcaseteam van de politie in Den Haag onderzoekt of de Duitse man gelinkt kan worden aan de verdwijning van een kind, te weten Jaïr Soares (7).

Brückner werd eerder al in verband gebracht met de moord op de Duitse tiener Carola Titze in het Belgische De Haan en de verdwijning van het 6-jarige Duitse jongetje René Hasee in Portugal, beide in 1996. Een Ierse vrouw heeft zelf gevraagd om haar verkrachtingszaak opnieuw te bekijken, omdat ze naar eigen zeggen ‘pijnlijke gelijkenissen’ ziet tussen haar verkrachting in 2004 in Portugal en het verhaal van de 72-jarige vrouw die verkracht werd door Christian Brückner.

Vermissing

De verdachte zit al sinds 2011 vast wegens handel in verdovende middelen. Ook zit hij in voorlopige hechtenis wegens verkrachting van de 72-jarige Amerikaanse in 2005 in Praia da Luz. Dat vonnis is nog niet definitief.

De Britse politie is nog niet zo stellig als Duitse justitie en blijft ervan uitgaan dat het na dertien jaar nog steeds om een zaak van een vermist kind gaat. ,,Er is geen definitief bewijs dat Madeleine leeft of dood is”, aldus de woordvoerder van Scotland Yard.