Duitse media willen weten waarom Nederland en Zwitserland beter beschermd waren tegen ‘hochwasser’

Opluchting in Noordrijn-Westfalen afgelopen weekeinde. Anders dan in België waar het noodweer opnieuw toesloeg, bleven de tien dagen geleden door ware tsunami’s getroffen Duitse regio’s deze keer buiten schot. Alle voorzorgsmaatregelen waren deze keer tijdig genomen.

Waarom is Nederland en ook Zwitserland relatief goed beschermd tegen overstromingen? zo vroegen veel Duitse media zich de afgelopen dagen af. De autoriteiten in Nederland zijn beter voorbereid en de crisiscommunicatie is sneller, antwoordt de in Duitsland vaak opgevoerde Jeroen Aerts, hoogleraar water- en klimaatrisico’s aan de Vrije Universiteit in Amsterdam.



,,We zagen de golf beter aankomen en wisten waar hij heen ging”, zegt Aerts die wijst op eeuwenoude knowhow in de Lage Landen. De eerste waterschappen dateren uit de middeleeuwen. ,,Duitsland heeft dringend behoefte aan een langetermijnstrategie voor klimaataanpassingen, ook als dat duur is", adviseert Aerts op de site van het zakenblad Capital. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung heeft Nederland vooral lering getrokken uit grote overstromingen in de jaren 90. Oevers zijn op veel plaatsen verbreed om het wassende water op te kunnen vangen.

De kern van het programma is om de rivieren meer ruimte te geven, vertelt Jos Teeuwen aan het weekblad Stern. Het hoofd waterbeheer in de provincie Limburg legt uit dat hiervoor uiterwaarden zijn aangewezen. ,,Er zijn geen huizen, geen fabrieken en er is geen belangrijke infrastructuur zoals spoorlijnen, maar akkers en weilanden. De afgelopen jaren hebben we mensen moeten verplaatsen en huizen moeten slopen.” Hoe meer ruimte het water heeft, hoe lager de stroming en hoe lager de waterhoogte. Je kunt de dijken dus lager plannen, aldus Teeuwen.

Zwitserland

Ook bij de zuiderburen, in Zwitserland, worden door Duitsland lessen geleerd. Het waterpeil van de meren rond Zürich steeg ook gevaarlijk, maar de schade viel enorm mee. Er waren geen gewonden of doden. De Zwitsers melden lessen te hebben getrokken uit 2005 toen een zomerstorm voor de ergste overstromingen sinds dertig jaar zorgde. De schade liep destijds in de miljarden. Volgens het Zwitserse Federale Bureau voor Milieu is sindsdien 4,5 miljard frank (per jaar) in preventie gestoken, bijna twee keer zoveel als in de voorgaande decennia. Het geld is besteed aan dammen en dijken maar ook aan afvoertunnels die het water omleiden. Daarnaast werden gedetailleerde gevarenkaarten gemaakt zodat precies duidelijk is waar het gevaarlijk kan worden bij een extreme wolkbreuk.

Een complete camping werd weggespoeld door het wassende water in Duitsland: