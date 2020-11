Duitse leraar vast voor seksmoord, aanwijzingen van kannibalisme

VIDEO Paniek langs rivier: Britse diplomaat (61) springt in water en redt studente van verdrin­king

17 november Een Britse diplomaat is in China uitgeroepen tot held van het jaar nadat hij in een rivier sprong om een studente te redden van verdrinking. Beelden van zijn reddingsactie gaan het hele land door. ,,We zijn allemaal ontzettend trots op hem”, laat de Britse ambassade vanuit de Chinese hoofdstad Peking weten.