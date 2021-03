Duitse herders van Biden moeten Witte Huis alweer verlaten na bijtincident

Doodgesto­ken omdat hij homo was: David (41) in de val gelokt door homohaters

8 maart Een man die zaterdag dood werd aangetroffen in het Belgische Beveren (bij Antwerpen) is het slachtoffer geworden van homohaat. David P. (41) werd via een datingapp voor homoseksuelen benaderd en in de val gelokt. Op de plaats van afspraak werd hij opgewacht door drie jongeren en zwaar toegetakeld. Een van hen is opgepakt, zijn kompanen zijn nog voortvluchtig.