Duitse grenspolitie vindt illegaal vuurwapen in auto Nederlander

VIDEO Turkmenis­tan wil ‘poort naar de hel’ na halve eeuw blussen

Turkmenistan wil ‘de poort naar de hel’ - een brandende krater die er al een halve eeuw brandt - sluiten. Het gaat om de Darvaza-krater die gelegen is in de Karakoemwoestijn en inmiddels is uitgegroeid tot een toeristische attractie.

9 januari