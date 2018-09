Duitse commando's doen inval bij knutselaar om realistisch Lego-geweer

De politie nam geen halve maatregelen, toen geschrokken buurtbewoners hun 'bewapende' buurman erbij lapten. Omwonenden hadden gezien hoe in de woning iemand met een vuurwapen rondwandelde en ermee voor het raam had gestaan. Toen het Spezialeinsatzkommando (SEK) de woning binnendrong, trof men daar twee jongemannen van 19 en 23 jaar aan. De jongste van het stel had een zwart machinepistool in handen, dat bij nadere inspectie geheel uit zwarte Legosteentjes bleek te bestaan.

Overtreding wapenwet

Volgens de agenten was zelfs van twee meter afstand niet als speelgoed herkenbaar. Het plastic bouwsel lijkt zelfs zo bedrieglijk op een echt geweer, dat de knutselaar wegens overtreding van de wapenwet wordt vervolgd. Het feit dat hij in zijn eigen huis was, is daarbij niet van belang.



Een woordvoerder van politie zegt daarover: ,,Er moet worden beoordeeld of het in dit geval om een stuk speelgoed gaat of om een schijnwapen dat niet in de openbare ruimte getoond had mogen worden.'' Zolang Justitie zich over die vraag buigt, is de Legoliefhebber zijn blokjes kwijt. De politie nam het ding in beslag.



De Duitse Lego'er is overigens niet de eerste die zich aan het bouwen van een vuurwapenreplica waagt. Op videosite Youtube zijn diverse filmpjes te vinden waarin handige hobbyisten hun vervaarlijk ogende creaties tonen. Sommige ervan hebben zelfs bewegende delen en ogen, zeker van een afstandje, behoorlijk realistisch.