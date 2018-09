Duitse burgemeester stopt wild stekende man: 'Leg je mes op de grond!'

Het was uitgerekend de burgemeester van Ravensburg die de dader bij zinnen bracht. Daniel Rapp was toevallig in de buurt, vertelde hij de Schwäbische Zeitung. Terwijl andere omstanders wegrenden van de Marienplatz in het centrum van het stadje, spoedde Rapp zich naar de onheilsplek en kwam oog in oog te staan met de dader.