Duitse burgemeester stopt wild stekende Afghaanse asielzoeker

UPDATE De politie in de Zuid-Duitse stad Ravensburg heeft een negentienjarige asielzoeker uit Afghanistan opgepakt die even daarvoor drie mensen met een keukenmes zou hebben gestoken.

Een van de gewonden verkeert in levensgevaar. De slachtoffers zijn twee Syrische vluchtelingen, leeftijdgenoten van de vermoedelijke dader, en een 52-jarige Duitser.

Getuigen zeggen in lokale media dat een man bij een bushalte twee passanten neerstak en 50 meter verderop nog iemand. De gebeurde op de Marienplatz in het centrum van de stad. Over het motief van de man kon de politie vrijdagavond nog geen zinnig woord zeggen. Er zijn geen aanwijzingen gevonden voor een terroristische aanslag. De verdachte handelde zeer waarschijnlijk alleen.

Het was uitgerekend de burgemeester van Ravensburg die de dader bij zinnen bracht. Daniel Rapp was toevallig in de buurt, vertelde hij de Schwäbische Zeitung. Terwijl andere omstanders wegrenden van de Marienplatz in het centrum van het stadje, spoedde Rapp zich naar de onheilsplek en kwam oog in oog te staan met de dader.

,,Hij stond plotseling voor me met een bebloed mes en bedreigde mij ook. Ik schreeuwde dat hij het mes op de grond moest leggen'', aldus Rapp. De tengere, jonge man gehoorzaamde.