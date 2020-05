Duitse brouwerij geeft 2600 liter bier weg

Brouwerij Willinger Brauhaus deelde het bier gratis uit. Eigenaar Franz Mast zei dat hij de tanks in zijn fabriek leeg wil maken om nieuw bier te brouwen, voor als de horeca in Duitsland weer open mag. Cafés en restaurants in het land zijn gesloten vanwege het coronavirus.

De actie van de bierbrouwer kon op veel belangstelling rekenen. Tientallen mensen stonden donderdag in de rij bij de brouwerij in Willingen om bier af te halen. Veel mensen droegen mondmaskers en hielden zich volgens persbureau Reuters aan de aangeraden sociale afstand. Een hoop aanwezigen gingen met emmers of dozen vol bier weer naar huis. ,,We willen de mensen bedanken", zei Mast. ,,We hopen dat zij net zo ondersteunend zijn zodra we heropenen.”