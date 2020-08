Duits vliegtuig staat klaar om Navalny op te halen, ziekenhuis weigert hem te laten gaan

De dissidente Russische oppositieleider ligt in een ziekenhuis in Omsk nadat hij mogelijk werd vergiftigd . Er zou op het vliegveld in Tomsk iets in zijn thee zijn gedaan. De oppositieleider stapte vervolgens op het vliegtuig naar Moskou. Dat toestel maakte een noodlanding toen zijn toestand verslechterde.

‘Gevaar voor zijn leven’

Artsen hebben nog niet bevestigd dat de oppositieleider is vergiftigd. Het team van Navalni zei dat een politieman heeft aangegeven dat een gevaarlijke stof is aangetroffen in zijn lichaam, maar daar is nog geen onafhankelijke bevestiging van.

Witte Huis: ‘Verontrustende zaak’

,,Navalny is een zeer moedig man en zeer moedig politicus. We zijn bij hem en zijn familie in onze gedachten en gebeden. Het is een verontrustende zaak en als de Russische machthebbers hier achter zitten is dat iets dat we zullen meenemen in de manier waarop we met de Rusland omgaan’’, zei O’Brien in een interview op Fox News.