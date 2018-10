Duits stel de cel in voor martelen en doden vrouwen in 'horrorhuis'

De rechtbank in Paderborn gaf de 49-jarige Angelika B. dertien jaar celstraf. Haar 48-jarige ex-man Wilfried W. is veroordeeld tot elf jaar gevangenisstraf. Ook moet hij zich door een psychiater laten behandelen.



De man en vrouw, werkzaam geweest als paramedici, huurden een huis in Höxter (Noordrijn-Westfalen) en mishandelde daar vrouwen die ze lokten via advertenties. Twee slachtoffers, van 33 en 41 jaar oud, overleden aan hun verwondingen. Een van hen zou in stukken zijn gesneden en later zijn verbrand in de open haard.



De politie vond foto's en video's van de gruwelijkheden. Volgens Duitse media werden de slachtoffers ook afgeperst. De onderzoekers stuitten op 100.000 euro afkomstig van de slachtoffers.