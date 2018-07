'Duits leger wil buitenlandse soldaten inhuren in ruil voor paspoort'

De krant beroept zich op bronnen binnen het Duitse ministerie van Defensie. Alleen EU-burgers zouden in aanmerking komen voor de regeling. Dat zou meteen een nieuwe stap naar meer Europese eenheid betekenen, zegt de regionale defensiewoordvoerder van de SPD in Beieren, die net als zijn CSU-collega niet meteen tegenstander is van het idee.

Het Duitse leger bestaat momenteel uit 180.000 mannen en vrouwen, maar dat moet groeien naar 200.000. Door de gunstige economie is het echter moeilijk om aan personeel te komen. Mensen kunnen elders veel meer verdienen.

Het Nederlandse leger kent overigens vergelijkbare problemen. Regelmatig verschijnen er alarmerende berichten in de pers over de onderbezetting, die volgens de officiële getallen inmiddels 13 procent bedraagt.

Volledig scherm Duitse militairen op een Turkse basis © EPA

Om buitenlandse kandidaten over de streep te trekken, zou Duitsland overwegen om paspoorten uit te delen aan nieuwe strijdkrachten. De redenering: wie bereid is voor Duitsland te sneuvelen, heeft ook het staatsburgerschap verdiend. Het idee is wel om de regeling te beperken tot EU-burgers. Als iedereen in ruil voor een dienstverband bij het leger een paspoort krijgt, zou de Duitse strijdmacht een vreemdelingenlegioen worden, is het idee.

In een officiele reactie zegt het Duitse ministerie van Defensie er het volgende over: ,,Het leger moet groeien. Daar hebben we goed opgeleid personeel voor nodig. Daarvoor onderzoeken we zorgvuldig alle mogelijke opties."

Een eerdere discussie over het toelaten van buitenlanders tot het Duitse leger, in 2016, strandde vanwege de politieke gevoeligheid van het plan. Overigens zou Duitsland niet het eerste Europese land zijn dat buitenlanders in het leger opneemt. De Augsburger Allgemeine meldt dat in 2016 ook de legers van België, Denemarken, Frankrijk, Groot-Brittannië, Ierland, Luxemburg en Cyprus buitenlanders in dienst hadden.