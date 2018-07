Duiker omgekomen bij reddingsactie Thaise voetballertjes

Japan executeert sektelei­der sa­rin-aan­val metro Tokio

4:02 In Japan is de voormalig leider van de sekte Aum Shinrikyo, die achter de aanval zat met het zenuwgas sarin in de metro van Tokio in 1995, door ophanging ter dood gebracht. Shoko Asahara is de eerste van dertien ter dood veroordeelde sekteleden die is geëxecuteerd. Dat melden Japanse media. Een regeringswoordvoerder bevestigde het nieuws.