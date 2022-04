Duikdrama Maleisië: vader na drie dagen gered, Nederlandse zoon (14) nog vermist

Meisje (16) omgekomen door verdwaalde kogels in New York

In New York is een 16-jarig meisje vrijdag omgekomen op straat door verdwaalde kogels die waren afgevuurd tijdens een ruzie even verderop. Twee andere tieners, een 17-jarige jongen en een ander meisje van 16 jaar oud, raakten gewond, meldt de politie.

