Duikboot met cocaïne onderschept die van Zuid-Amerika op weg was naar Spanje

video Bende bestormt met machetes bioscoop in Birmingham: jonge fans van Frozen getuigen

10:13 Een bende die gewapend was met machetes heeft gisteren een bioscoop in de Britse stad Birmingham bestormd en een massale vechtpartij veroorzaakt. Mogelijke aanleiding is een nieuwe film over bendegeweld in Londen. Ouders met jonge kinderen, die de nieuwe Frozen-film wilden bekijken, waren getuigen van het geweld.