Duif van 1,3 miljoen euro heeft eigen bewakers

New Kim, zoals de vrouwtjesduif heet, komt uit het duivenhok van Gaston en Kurt Van De Wouwer. De vader en zoon, woonachtig in het vlak bij Antwerpen gelegen Berlaar, stoppen met hun duivenhobby. Alhoewel hobby: in 2014 verkocht vader Gaston Van De Wouwer ook al eens het halve hok met driehonderd duiven voor 1,5 miljoen euro. Nu gaat de hele duiventil weg: 445 stuks. En alle onlinebiedingen opgeteld zijn die postduiven inmiddels goed voor 2,8 miljoen euro. Niet gek voor een hobbyist.

Volledig scherm New Kim © Pigeon Paradise ,,Ja het was een hobby. Maar ik ben 76 jaar en heb slechte longen. Het is mooi geweest. Kurt heeft een gezin met drie kinderen, dat gaat ook niet. We stoppen'', zegt Gaston. Hij heeft geen idee wat hij met de miljoenen gaat doen. ,,Ik woon in een klein huisje. Ik was vroeger diamantbewerker. Het is goed zo. Geen groter huis of grote auto. Misschien koop ik een nieuwe fiets. Ik fiets heel graag.''

Van De Wouwer had als kleine jongen al duiven. Het grote financiële succes is pas van de laatste jaren. ,,Het had moeten komen toen ik 30 was. Toen had ik het geld nodig. Waarom New Kim zo snel is? Ze is gemotiveerd, hè? Ze wil graag terug naar huis. Niet voor mij hoor. Voor haar man natuurlijk. Zo werkt dat.''

'Hitman' is het pseudoniem van de laatste bieder bij het ter perse gaan van deze krant. 1.320.000 euro heeft Hitman voor New Kim over. Het is geen grapjas, want wie een bod wil plaatsen boven de 500.000 euro moet eerst een aanbetaling van 20 procent doen bij het veilinghuis Pipa (Pigeon Paradise).

Chinezen

Achter Hitman gaat de Chinese miljardair dr. Guo Weicheng schuil. Weicheng is al jaren actief in de duivensport en koopt vaker in België. Morgenochtend 11 uur sluit de onlineveiling. De hoop is dat zijn rivaal Xing Wei, de eigenaar van de Kaier Industrial Group, zich ook nog meldt met een hoger bod.

Vorig jaar vochten de twee gefortuneerde Chinezen elkaar het veilinglokaal uit met torenhoge biedingen. De twee dreven de prijs van één duif, genaamd Armando, toen op tot 1,2 miljoen euro. Xing Wei won en Guo Weicheng kan revanche nemen door dit keer het hoogste te bieden.

Zo duur als New Kim was een postduif nog nooit. New Kim is, tot ze in de kooi van de hoogst biedende Chinees belandt, ondergebracht op een geheime locatie. Er zijn bewakers ingehuurd die dag en nacht bij de duif zijn.

Treurig lot

New Kim wacht overigens een treurig lot. De inmiddels beroemde nazaat van een vliegensvlug duivengeslacht zal zelf nooit meer vliegen. Het is te gevaarlijk. Stel dat een torenvalk haar grijpt. Of dat ze verdwaalt. Of dat ze vanuit het verre China in één rechte lijn terugvliegt naar de duiventil in Berlaar.

Ze zou het wellicht nog kunnen ook. In snel naar huis vliegen is ze kampioen. In haar geboortejaar 2018 won New Kim ongeveer alles wat er winnen viel. Zo goed was ze.

Doorgefokt

Niet alleen de prestaties bepalen de prijs, ook de bloedlijn. En in de familie van New Kim vlogen ze allemaal goed. New Kim is sterk doorgefokt, beide oma's zijn zussen, maar dat lijkt haar snelheid alleen maar ten goede te komen.

In China wordt ze de duif met de gouden eieren. De nog maar twee jaar oude duif zal moeten broeden tot haar dood. Want mogelijk kruipen er uit die eieren nieuwe kampioenen en in China zijn er duivenwedstrijden waar het prijzengeld in de miljoenen loopt.

,,Je moet dat ophokken als een soort pensioen zien", verduidelijkt Nikolaas Gyselbrecht van veilinghuis Pipa. ,,Zo'n topduif heeft een vliegcarrière, maar na die tijd wordt het beestje enkel nog gebruikt voor de productie. Kindjes kweken.''

Haar nazaten zijn geld waard. Op de veiling van de Belgen wordt voor een kind van New Kim nu ook al 60.000 euro geboden.

Vorig jaar was Armando nog de duurste duif ter wereld, hij wordt nu verslagen door New Kim.