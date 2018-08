Duidelijk signaal Europeanen: stop de zomertijd

De zomertijd is al lange tijd onderwerp van discussie in Brussel. Tegenstanders wijzen op de vele nadelen van een aparte zomer- en wintertijd: meer hartaanvallen, meer verkeersongelukken en gezondheidsschade bij vooral jongeren en ouderen. Ook dieren raken van slag door het uur tijdsverschil, stellen ze. Zo geven koeien door het uur tijdsverschil minder melk.



Volgens de Tsjechische Europarlementariër Pavel Svoboda, fervent tegenstander, ondervindt eén op elke vijf Europeanen, dus 100 miljoen mensen in totaal, elk jaar gezondheidsproblemen door invoering van de zomertijd.



Toch heeft zomertijd, die in 1977 werd ingevoerd vanwege de oliecrisis, ook een aantal voordelen. Zo vermindert de zomertijd de misdaad, vallen er minder verkeersdoden en neemt het energieverbruik af. Bovendien is zo'n uurtje langer licht ook gunstig voor horeca en het toerisme.



Tegenstanders menen dat die voordelen niet op gaan. Zo benadrukte Svoboda in een presentatie in Straatsburg eind vorig jaar dat de veronderstelde energiewinst nul is. ,,Wat we winnen aan licht, zijn we kwijt aan verwarming.'' Schreijer-Pierik vindt dan ook dat nieuw onderzoek naar de voor- en nadelen niet nodig is. ,,Dat hele klokverzetten is nergens voor nodig."