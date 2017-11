Dubbeldekkers in Londen gaan op koffieprut rijden

De brandstof voor de dubbeldekkers bestaat voor 80 procent uit diesel, de overige 20 procent is een mix van biobrandstof en een vloeistof die wordt gewonnen door de recycling van koffieprut. Dat is het bezinksel dat in de filter overblijft na het zetten van koffie. ,,In plaats van het koffiedik naar de vuilnisbelt te brengen, waar er tijdens het vergaan methaan en CO2 vrijkomt, verzamelen we het en vormen we het om tot schone brandstof", aldus Arthur Kay, de oprichter van bio-bean. Hij werkt al vier jaar aan het product, met financiële en technische steun van de Brits-Nederlandse groep Shell.

Volgens bio-bean kan de CO2-uitstoot van de bussen dankzij zijn product met 10 tot 15 procent verminderd worden, zonder dat de motor moet worden aangepast of dat het verbruik stijgt. Ook taxi's en vrachtwagens zouden op het koffiedik kunnen rijden. Alleen al in Londen zou er elk jaar 200.000 ton koffiedik achterblijven van de 2,3 kopjes koffie die elke Londenaar gemiddeld drink per dag.

Volledig scherm © AFP

Innovatiewedstrijd

In een eerste fase zal bio-bean 50.000 koffieprut hergebruiken. De drab wordt verzameld in winkels in Londen en andere Engelse steden, waarna ze wordt omgezet in olie in een fabriek in Cambridge. Argent Energy, de grootste producent van biobrandstoffen in het Verenigd Koninkrijk, verwerkt het goedje vervolgens in zijn brandstoffen.