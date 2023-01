Dubai maakt alcohol tijdelijk goedkoper in concurrentiestrijd om toeristen

Twee aan de staat gelieerde alcoholretailers maakten op nieuwjaarsdag bekend dat de belasting van 30 procent op de verkoop van alcohol tijdelijk is geschrapt. De vereiste licentievergoeding voor consumenten is ook gratis, zo meldden Maritime and Mercantile International (MMI) en African+Eastern op sociale media.

MMI, eigenaar van 21 winkels waar alcohol wordt verkocht in Dubai, schrijft boven advertenties op zijn Instagramaccount ‘Drankjes kopen is nu makkelijker en goedkoper dan ooit: geen 30 procent belasting meer, gratis persoonlijke dranklicentie en geen lange ritten meer om in te slaan’. Veel inwoners van Dubai reizen naar het 61 kilometer noordelijker gelegen emiraat Umm al-Quwain en andere emiraten voor grote, belastingvrije alcoholaankopen.

African+Eastern met zeventien slijterijen, adverteert met slogans als ‘Tax Free’ en ‘No Cost’ (voor de alcohollicentie). Beide ketens merken op dat de alcoholprijzen nog wel onderworpen blijven aan een omzetbelasting van 5 procent.

Door het schrappen van de alcoholbelasting op de drankvergunning, kan de horeca in het emiraat alcoholische dranken nu ook goedkoper inkopen. Of klanten daar van gaan profiteren, blijft afwachten. Een glas bier (0,33 cl) kost nu omgerekend al snel tussen de 8 en 12 euro.

Eerder al versoepelde regels

De tijdelijke maatregelen vloeien voort uit een regeringsbesluit van de heersende Al Maktoum-familie. Overheidsfunctionarissen bevestigden het besluit nog niet officieel en reageerden evenmin op vragen van persbureau AP.

Het relatief liberale Dubai versoepelde de regels voor de verkoop van alcoholische dranken de afgelopen jaren al. Zo is die verkoop tijdens de ramadan overdag toegestaan en werd levering aan huis toegelaten tijdens de lockdowns aan het begin coronapandemie. Met het schrappen van de belasting op de alcoholverkoop verliest de familie Al Maktoum een bron van inkomsten, maar ze neemt dat blijkbaar voor lief in een poging het toerisme naar het emiraat verder te stimuleren.

Concurrentie in Midden-Oosten

Het emiraat ondervindt steeds meer concurrentie van andere landen in het Midden-Oosten. Zo schrapte Abu Dhabi, de 140 kilometer zuidelijker gelegen hoofdstad van de Verenigde Arabische Emiraten (VAE), in september 2020 zijn alcoholvergunningssysteem. Het emiraat profileert zich actief als toeristische bestemming met als slogan ‘Experience Abu Dhabi’.

Het streng-islamitische Saoedi-Arabië, dat in 2020 zijn grenzen opende voor toeristen, doet dat eveneens met de campagne ‘Visit Saudi’. De ontwikkeling van het toerisme is een belangrijke groeimotor voor de toekomst van het koninkrijk en een van de belangrijkste pijlers van het plan Vision 2030. Dat moet helpen de economie te diversifiëren en minder afhankelijk te worden van olie, luidt het op de website van de Toerismeautoriteit. Het conservatieve Qatar profileert zich eveneens als toeristische bestemming en lanceerde in aanloop naar het WK Voetbal de wereldwijde campagne ‘Feel More in Qatar’.

Andere belastingmaatregelen

Dubai heeft als groot voordeel dat alcohol er wel is toegestaan, wat niet het geval is in Saoedi-Arabië, en de verkoop en het nuttigen van alcoholische dranken niet gebonden is aan strenge regels zoals in Qatar. Het tijdelijk schrappen van de belasting op alcohol komt op het moment dat de VAE, die zeven emiraten tellen met Abu Dhabi en Dubai als bekendste, voorbereidingen treffen voor het invoeren van een vennootschapsbelasting van 9 procent bovenop andere heffingen. Dat gaat in juni in.

Of er een verband bestaat tussen beide belastingmaatregelen is niet duidelijk. Alcoholdistributeur MMI, onderdeel van de bredere Emirates Group, schreef zondag in een toelichting bij het schrappen van de 30 procent belasting op alcohol dat ‘deze onlangs bijgewerkte voorschriften essentieel zijn om de veilige en verantwoorde aankoop en consumptie van alcoholische dranken in Dubai en de VAE te blijven waarborgen.”

Licenties

Niet-moslims moeten in Dubai 21 jaar of ouder zijn om alcohol te mogen consumeren. Ze worden verondersteld alcohollicenties bij zich te hebben (uitgegeven door de politie van Dubai) waarmee ze bier, wijn en sterke drank kunnen kopen, vervoeren en consumeren. Anders riskeren ze boetes en arrestaties, al wordt zelden om de plastic pasjes gevraagd in bars, nachtclubs en lounges.

