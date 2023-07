Drugshandelaar Piet Wortel ontkent dat miljoenen aan goud van hem zijn: ‘Was van vicepresident Bouterse’

Cokehandelaar Piet Wortel had voor miljoenen aan goud in zijn Surinaamse villa liggen. Er werd nooit een kilo van gevonden, omdat hij volgens justitie vlak voor een politie-inval werd getipt. Zelf wuift Wortel de beschuldigingen weg en wijst naar een opmerkelijke ‘zondebok’.

Volgens Wortel, die wordt beschouwd als een grote speler in de wereldwijde cokehandel, moest hij het goud voor vicepresident Ronnie Brunswijk van Suriname verkopen. Dat zei hij in een verklaring bij de politie. De verkoop van het goud lukte niet, waarna Wortel weer nieuwe zogeheten goudstaven zou hebben ontvangen. De officier van justitie noemt het hele verhaal tijdens een recente zitting bij de rechtbank in Rotterdam ‘hoogst ongeloofwaardig’.

Vliegtickets, luxehotelovernachtingen, etentjes, een donatie aan een politieke partij in Suriname, een prijzig wagenpark met onder andere een Rolls Royce, twee Mercedessen en een Audi A8 én 6 miljoen aan goud. Piet Wortel had de afgelopen vier jaar een vermogen tot zijn beschikking volgens het Openbaar Ministerie (OM). Dat hij die uitgaven kon doen dankzij een erfenis en zijn handel in auto’s en vastgoed, wil er bij de officieren niet in.

Goud uit huis gehaald

Dat hij miljoenen aan goud tot zijn beschikking had, zou onder andere blijken uit foto’s. Zowel half mei als vorig jaar vielen opsporingsdiensten binnen bij de woning van Wortel in Suriname in de hoop het edelmetaal te vinden. Zonder succes. „Daags voor de doorzoeking werden die uit het huis gehaald”, klonk de frustratie bij de officier van justitie onlangs tijdens de zitting. „Blijkbaar kan de verdachte interveniëren in het justitiële proces in Suriname.”

Oftewel, het OM is ervan overtuigd dat Wortel en zijn omgeving werden getipt over de doorzoeking, dat er een lek is bij de autoriteiten. Zo werd er tijdens de doorzoeking een vertrouwelijk document in het huis van Wortel gevonden. Het ging om het antwoord van de Surinaamse autoriteiten op het officiële rechtshulpverzoek van Nederland voor de doorzoeking.

Vicepresident Ronnie Brunswijk van Suriname was afgelopen week ondanks meerdere pogingen niet bereikbaar voor commentaar. Er kwam geen antwoord op vragen over de relatie met Piet Wortel, het goud en mogelijke corruptie. Zijn woordvoerder laat via een tekstbericht weten: ‘De heer Brunswijk zal via de media geen reacties geven op zaken van een lopend onderzoek.’

Van Brunswijk is bekend dat hij een grote rol speelt in de Surinaamse goudhandel. Uit de documentaire Fout Goud van presentator Twan Huys bleek dit jaar dat Brunswijk als vicepresident toezicht houdt op de goudhandel, maar tegelijkertijd veel zogeheten goudconcessies bezit waar goud kan worden gemijnd. Volgens Surinaamse media zijn Piet Wortel en Brunswijk, die in 2000 in Nederland werd veroordeeld tot zes jaar cel vanwege drugshandel, goede bekenden van elkaar.

Bewijs lijkt wankel

Justitie beschouwt Piet Wortel al jaren als een sleutelspeler in de internationale cocaïnehandel, waarvoor hij in 2014 ook al eens werd veroordeeld. Hij wordt verder verdacht van betrokkenheid bij twee liquidaties. Nadat een partij drugs zou zijn gestolen zou Wortel opdracht hebben gegeven om de twee rippers te vermoorden. Maar het bewijs in die zaak lijkt wankel en bestond vooral uit verklaringen van criminele informanten. In maart zag de rechtbank te weinig aanknopingspunten om hem nog langer in voorarrest te houden.

Maar nog voordat Wortel het Huis van Bewaring kon verlaten werd hij opnieuw opgepakt. Dit keer op verdenking van de huidige zaak rond witwassen. Het lijkt een noodgreep van justitie om te voorkomen dat de Surinamer op vrije voeten zou komen en mogelijk het land uit zou vluchten.

Wortel was vorige week in de rechtbank gefrustreerd over de verklaringen van de criminele informanten. ,,Het zijn keiharde leugens en ze blijven maar komen. Ik word er radeloos van, ik zit al zo lang vast”, zei hij tegen de rechters. “Ik vraag u om mijn leven weer terug te geven.” Het verhaal van hem, en zijn advocaat Ruud van Boom, leidde niet tot zijn vrijheid. Wortel blijft in ieder geval nog drie maanden langer in de cel.

