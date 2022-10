Drugsbaron Flor B. geland in België na uitlevering uit Zwitserland

De Limburgse drugsbaron Flor B. werd in februari opgepakt in een luxeflat in de Renaissance-toren in Zürich, waar hij was ondergedoken. De Limburger, die over een universitair diploma criminologie beschikt, stond toen al bijna een jaar op de lijst met Most Wanted-criminelen. Hij wordt ervan verdacht de leider te zijn bij grootschalige drugssmokkel.

Eindhoven

Justitie in Nederland vermoedt dat een deel van de miljoenen euro's contant geld die in een flat in Eindhoven werd gevonden, toebehoort aan B. Zijn Veghelse handlanger, en baas van de geldopslag, is onlangs veroordeeld tot zeven jaar cel. Het briefgeld, 12,5 miljoen euro, werd op 1 mei 2020 gevonden.

Zwitserse cel

Sinds zijn arrestatie zat de crimineel in een Zwitserse cel, in afwachting van uitlevering aan België. Die vocht hij aan bij het Federaal Strafhof in Zwitserland, maar zonder succes. Opmerkelijk zijn de argumenten die werden aangehaald.

De drugsbaron dankt één van zijn bijnamen aan een verhaal over het afknippen van vingerkootjes met een snoeischaar, maar verwees in zijn strijd tegen de uitlevering naar een rapport van het Europees Comité ter Preventie van Foltering. Daarin staat onder meer kritiek op de Belgische autoriteiten wegens overbevolking in de gevangenissen, en omdat er regelmatig stakingen zijn.

Nederlandse bloemist

B. werd in 2020 veroordeeld tot vier jaar effectieve celstraf voor de ontvoering en mishandeling van een Nederlandse bloemist. Die was een lading van 40 kilo heroïne kwijtgespeeld aan de Britse douane. Door deze veroordeling werd de Limburger op de Most Wanted-lijst gezet. Midden februari 2022 liep B. dan tegen de lamp in Zürich. Sindsdien zit hij daar in de gevangenis. Tot nu dus.

Zonet landde hij op Belgische bodem, van daaruit gaat het verder naar de gevangenis.

Cocaïnesmokkel

B. is daarnaast ook één van de hoofdverdachten in het Brugse drugsonderzoek naar de firma Kriva Rochem. Dat Antwerpse bedrijf verstopte tonnen cocaïne tussen ladingen mangaanerts en voerde die in naar Nederland. De cocaïnesmokkel kwam aan het licht toen de Nederlandse politie het superbeveiligde Encrochat-communicatiesysteem kon kraken. Daar doken berichten op van ‘Bongoking’, de schuilnaam die B. toen gebruikte om te communiceren met andere verdachten.

Ook in Dendermonde loopt er een onderzoek tegen hem, omdat hij met de hulp van de Belgische ereconsul in Moldavië cocaïne gesmokkeld zou hebben. De drugs zaten verstopt in containers met rijst die vanuit Suriname waren verstuurd. De douane in Antwerpen onderschepte in oktober vorig jaar vijf containers met een gemengde lading van rijst en drugs. De Surinaamse rijsthandelaar werd drie maanden later geliquideerd in Guyana. Hij werd gedood met één kogel in zijn voorhoofd.

De naam van B. valt ook in Antwerpse drugsonderzoeken waar hij in één adem wordt genoemd met de Nederlandse drugsbaron Bolle Jos.

Van Quickenborne

Onlangs nog liet B. van zich horen, toen hij via zijn advocaten liet weten “niets te maken te hebben” met de poging tot ontvoering van justitieminister Vincent Van Quickenborne (Open Vld). Hij werd door buitenlanders beschouwd als één van de mogelijke opdrachtgevers voor de ontvoering van de minister. “Meneer B. zit momenteel sinds zeven maanden in Zwitserse detentie. Het is derhalve voor hem volstrekt onmogelijk om dergelijke actie te verordonneren of daar anderszins bij betrokken te kunnen zijn", zo stelden de Belgische en Nederlandse advocaten van B. in een mededeling.



