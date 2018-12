Drones Gatwick: politie arresteert twee verdachten

Franse peuter (2) in coma nadat hij werd gebruikt als ‘bokszak’

21 december In het noorden van Frankrijk zijn zes mensen opgepakt en in beschuldiging gesteld van marteling en barbaarsheid tegenover een peuter van 2 jaar oud. Het slachtoffertje ligt in het ziekenhuis in een kunstmatige coma. Dat meldt de procureur van Douai.