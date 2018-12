Droneaanval Gatwick Airport: waarom is schuldige zo moeilijk te pakken?

De radarsystemen van de luchtverkeersleiding zijn gericht op het opsporen van grote vliegtuigen, niet op iets klein en laagvliegend als een drone, zegt hij. Om drones te kunnen opsporen hebben luchthavens gespecialiseerde radarsystemen nodig die werken met warmtebeeldtechnologie. Er zijn echter geen specifieke regels of richtlijnen die stellen dat luchthavens dronedetectiesystemen moeten gebruiken, aldus Moore.



De gedetecteerde drones dienen uitgeschakeld te worden via een verstoring van hun navigatiesysteem of door ze neer te schieten. De autoriteiten van Gatwick zijn tegen het gebruik van vuurwapens, omdat verdwaalde kogels een gevaar vormen voor de mensen op de luchthaven.



Bepaalde radiofrequenties blokkeren helpt ook niet altijd, want moderne drones zijn niet altijd radiogestuurd. Ze kunnen bijvoorbeeld voorgeprogrammeerd worden om naar een bepaald punt of een reeks punten te navigeren en dan terug te keren naar de basis om te herladen. Die technologie is gewoon online te koop. Daarnaast is het blokkeren van frequenties ook niet handig op een luchthaven waar ook andere communicatiesystemen in gebruik zijn. Het gebruik van dergelijke technologie is vaak ook niet toegestaan.