Driepotige zwarte beer voelt zich helemaal thuis in woonwijk Florida: ‘OMG, hij pakt het bier’

met videoEen driepotige zwarte beer is een plaatselijke beroemdheid geworden in Lake Mary bij Orlando in de staat Florida. Inwoners delen op een Facebook-pagina beelden van hun ontmoetingen met ‘Tripod’.

Op een van de video’s is onder andere te zien hoe de hinkende beer zich zondag omstreeks 17 uur van de oprit van het vrijstaande landhuis van de familie Diglio naar de veranda aan de achterzijde begeeft. Als hond Bruno binnen alarm slaat, voert de 13-jarige zoon Joseph het huisdier weg, sluit hem op in een kamer en begint de bezoeker met zijn mobieltje te filmen door een raam. ,,Holy f***, dit is Tripod’’, zegt hij met licht overslaande stem. ,,OMG, hij komt dichterbij. Ik ben nog nooit zo dicht bij deze beer geweest. Dit is een unieke ervaring. Ik heb het gevoel dat ik alle deuren op slot moet doen want deze jongen is op zoek naar voedsel.’’

Daarna filmt de tiener hoe ‘Tripod’ doodgemoedereerd rondkijkt bij het zwembad, even halt houdt tussen het terrasmeubilair en dan voor de terrasdeur naast het raam gaat staan. ,,Kijk nou hoe groot hij is. OMG, OMG, ga weg’’, fluistert de filmer. Vervolgens hinkt de beer over de tegelvloer naar een houten dressoir en opent met zijn ene voorpoot een minikoelkast. ,,OMG, hij pakt het bier’’, klinkt het verrast en gniffelend tegelijk.

‘Tripod’ blijkt niet uit te zijn op drank maar op voedsel. ,,Er is daar geen eten vriend’’, vervolgt de tiener terwijl zijn hond op de achtergrond luid blaft waardoor de beer uiteindelijk verdwijnt.

Het was volgens hem al de tweede keer dat de zwarte beer zich toegang wist te verschaffen tot de afgesloten veranda. ,,Ik was bang dat Tripod er na het openen van de koelkast ook in zou slagen de de deuren naar de veranda te openen’’, zei de tiener achteraf tegen de regionale televisiezender Wesh 2 News.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Inwoners van Lake Mary delen op Facebook beelden van de driepotige beer 'Tripod'. © Videostill YouTube / Wesh 2 News

Mango en aardbeien

De moeder van de tiener verklaarde dat ze onderweg naar huis na het inkopen in de supermarkt een melding van een beveiligingscamera ontving over beweging op het terrein van haar woning. Bij thuiskomst ontdekte ze dat Tripod op het terras zijn tanden had gezet in de bak met garnalenmeel, bedoeld voor de guppies van het gezin, voordat hij naar de buitenbar hinkte.

,,Ik vond alle kastdeuren open en drie witte klauwensporen op de tegelvloer”, zei ze tegen de nieuwszender. ,,Uit de minikoelkast pakte hij een mango en een bak met aardbeien.”

Zo’n 4000 beren

De commissie voor natuurbehoud en vis in Florida schat dat er ongeveer 4.000 zwarte beren in de staat zijn, waarvan de meeste in de centrale regio. De uitbreidende woongebieden voor een bevolking van 21 miljoen mensen dringen volgens haar de leefgebieden van beren of delen daarvan binnen.

,,De beren komen het bos uit op zoek naar voedsel”, zei coördinator Mike Orlando van het berenbeheerprogramma tegen The New York Times. ,,Het is moeilijk om ze de schuld te geven. Wij dringen hun gebied binnen en de beren dringen terug.’