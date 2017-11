Drie VN-blauwhelmen in Mali gesneuveld

Er zijn ook blauwhelmen en Malinese soldaten zwaargewond geraakt. De nationaliteit van de slachtoffers onder de blauwhelmen is nog niet meegedeeld. Het gaat in elk geval niet om Nederlanders, meldt het ministerie van Defensie. Het is nog onduidelijk wie de blauwhelmen en Malinese militairen hebben aangevallen in de afgelegen streek langs de grens met Niger.



In Mali zijn al sinds 2014 Nederlandse militairen gelegerd. Er zijn nog circa 250 Nederlandse blauwhelmen gestationeerd. Hun hoofdkwartier is in Gao. De gevechten waar de doden en gewonden vandaag zijn gevallen, waren in de streek van Ménaka, circa 250 kilometer en oosten van Gao.



In oktober kwamen ook drie VN-militairen om het leven, door een bomexplosie. Vijf andere blauwhelmen raakten gewond. Daar waren ook geen Nederlanders bij.