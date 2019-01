Drie skiërs sterven in lawine in Oostenrijk, 28-jarige vermist: nog meter sneeuw verwacht

Omdat het opnieuw gesneeuwd heeft zal het gevaar op lawines toenemen. In de regio Arlberg worden nu al tot zestig lawines per dag gecontroleerd tot ontploffing gebracht. Op grote hoogte wordt tegen dinsdag rond een meter en meer verse sneeuw verwacht. Op een aantal plaatsen in Oostenrijk heeft het de laatste honderd jaar niet meer zo veel gesneeuwd in januari.



In bijna heel Oostenrijk is code rood afgegeven in verband met neerslag en gladheid. Niet alleen sneeuw kan voor gladde wegen zorgen, er is ook kans op ijzel. ,,Er worden grote problemen op de wegen verwacht’’, waarschuwt Weerplaza. ,,Het gevaar op lawines groot. Ook maandag zal code rood en oranje nog actief blijven is de verwachting.’’