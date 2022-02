Drie Nederlanders omgekomen bij vliegtuigongeluk Peru

Onderzoek naar shockeren­de groepsapps Londense agenten: ‘Ik zou je graag verkrach­ten’

Politieagenten van het korps in Londen hebben jarenlang racistische en homofobe berichten uitgewisseld in groepsapps en via Facebook. Ook werd er gesproken over geweld tegen vrouwen. Agenten die de berichten aan de kaak stelden werden geïntimideerd.

1 februari