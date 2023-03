Drie Nederlanders aangehouden voor aanslagen Antwerpen

Nederland heeft drie verdachten van aanslagen in het drugsmilieu in en rond Antwerpen overgedragen aan België. Een van de drie twintigers was mogelijk een opdrachtgever.

Rond de Antwerpse haven woedt al meer dan een jaar een drugsoorlog, met aanvallen over en weer van rivaliserende bendes. Zo werd in september een fruitimporteur in de havenstad belaagd met een brandbom. Een 26-jarige man uit Den Haag die door Nederland is overgeleverd heeft daartoe mogelijk opdracht gegeven, zegt het Belgische Openbaar Ministerie. Deze verdachte was volgens justitie ook betrokken bij een aanslag op een huis in het naburige Beveren in juni.

Een Rotterdammer van 27 jaar is overgeleverd wegens zijn mogelijke betrokkenheid bij het gooien van een explosief naar een woning in Deurne in mei. Dat gebeurde vanuit een voorbijrijdende auto. Een 22-jarige Amsterdammer zou een aandeel hebben gehad in een aanval op een restaurant.

De drie worden woensdag en donderdag voorgeleid voor de raadkamer, die bepaalt of ze langer in voorarrest blijven.

