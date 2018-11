Drie migranten gered die zwemmend ferry naar Dover wilden halen

VIDEO Marslan­ding gelukt: Nasa's Insight heeft Mars bereikt

26 november Het is gelukt! Vanuit de hele wereld werd meegekeken naar de landing van Marslander InSight en zagen ze hoe medewerkers van Nasa elkaar juichend in de armen vielen. Iets heel bijzonders is geslaagd. ,,Dit is een ongelofelijke dag voor Nasa.’’