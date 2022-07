Drie kinderen uit België komen om bij tragische autocrash, familie verliest in enkele uren zeven leden

Elk jaar brengt de familie Boujamaoui, een gezin met vier kinderen, de maand juli door bij hun familie in Marokko. Afgelopen woensdag besloot de hele familie op excursie te gaan naar Fint Oasis in het hartje van het Atlasgebergte, waar ook Hollywoodfilms als Babel , Prince of Persia en Kingdom of Heaven zijn opgenomen. Daar sloeg het noodlot voor het eerst toe.

Huilend achter het stuur

Voetbalclub in rouw

In Luik reageren veel mensen geschokt op de tragedie. De jonge Youssef voetbalde bij RFC Liège, en zijn coaches en teamgenoten zijn kapot van het nieuws. ,,Youssef speelt al zes, zeven jaar voor RFC. Hij heeft altijd voor deze club gespeeld. Hij was een zeer goede speler met voorbeeldig gedrag. Hij was altijd aanwezig en had veel sportieve kwaliteiten. Hij was ook opgenomen in de selectie van Luik en had al aanbiedingen gekregen van grote clubs. Wij probeerden het team elk jaar intact te houden om cohesie te creëren en vandaag beseffen wij dat de jongeren echte vriendschapsbanden hadden gesmeed. De spelers die met Youssef speelden zijn erg ontdaan”, zegt Frédéric Debougnoux, jeugdcoördinator bij RFC Luik.