Drie keer meer brand in Congo dan in Brazilië, maar het is niet hetzelfde

Het Amazonegebied staat in brand, maar dat wist u waarschijnlijk al. Minder bekend zijn de brandhaarden in Afrika: er zijn bijna drie keer meer branden dan in Brazilië. 's Werelds ,,tweede groene long” staat in brand.

Ruim anderhalf miljoen vierkante kilometer van de 3.3 miljoen vierkante kilometer bos staat op dit moment in brand in het Afrikaanse gebied genaamd het Congobekken, het gebied waar de rivier de Congo doorheen stroomt. De omvang van de branden wordt goed zichtbaar op satellietbeelden van NASA. De rode stipjes op de kaart staan voor een of meerdere branden en reiken van Gabon tot Angola. Afgelopen week werden er 6.902 branden gemeten in Angola en 3.395 in buurland Congo. In diezelfde periode telde Brazilië 2.200 branden.

Oneerlijke vergelijking

Hoewel de omvang van de Afrikaanse branden enorm is, is er duidelijk minder aandacht voor. De branden bevinden zich in gebieden waar geen gevoelig regenwoud is. Volgens analisten is het daarom niet eerlijk de situatie te vergelijken met die in Brazilië. Ook in Afrika wordt een vergelijking met het Amazonegebied gemeden.

Volledig scherm Een vuur wordt gedoofd in Bukavu, een plaats op de grens van Congo en Rwanda. © AFP

,,Vuur is een normaal iets in Afrika. Het is deel van een cyclus. In het droge seizoen zet men struikgewas in brand, maar geen vochtig regenwoud”, vertelt Philippe Verbelen, een Greenpeace woud-campagneleider uit het Congobekken aan news.com.au. Ook het Angolese ministerie van Klimaat liet weten een vergelijking niet op z'n plaats te vinden: ,,Het gebeurt in dit moment van het jaar in veel delen van ons land. De branden worden veroorzaakt door boeren ter voorbereiding op het regenseizoen.”



