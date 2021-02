Drie jaar cel voor ‘Rambo van het Zwarte Woud’ die vier agenten wist te ontwapenen

Doodgescho­ten Mya eerste slachtof­fer Myanmar: ‘Ze wilde gaan en ik kon haar niet tegenhou­den’

13:39 De massademonstraties tegen het militaire regime in Myanmar hebben een eerste dodelijke slachtoffer geëist. Een jonge vrouw overleed vannacht in het ziekenhuis, nadat ze tien dagen geleden door de politie in haar hoofd was geschoten. ,,Zelfs als ze gaan schieten, zal het wel goedkomen’’, zei ze in de chaos.