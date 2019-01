Drie doden gevonden in Belgisch drugslab na tip uit Eindhoven

In een loods in het Belgische Eksel, zo’n 15 kilometer over de grens bij Weert, zijn afgelopen nacht drie doden aangetroffen. De hal was ingericht als drugslaboratorium. De hulpdiensten rukten uit na een telefoontje van iemand uit Eindhoven, meldt de Vlaamse krant Het belang van Limburg.

Het Openbaar Ministerie, de brandweer, politie en burgemeester willen of mogen voorlopig niets zeggen over het onderzoek. De slachtoffers werden omstreeks 03.45 uur gevonden in de loods aan de Kiefhoekstraat. De plaatselijke brandweer was vanuit Eindhoven getipt over een vreemde geur. De hulpdiensten konden bij aankomst niemand meer redden.

Hoe de slachtoffers om het leven kwamen, is nog niet duidelijk. Metingen door de brandweer en analyses, uitgevoerd door een gerechtelijk laboratorium en gespecialiseerde firma’s, moeten meer duidelijkheid geven over wat zich heeft afgespeeld in de loods in de Kiefhoekstraat.

