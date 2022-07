Drie doden en drie zwaargewonden bij schietpartij winkelcentrum Kopenhagen, politie sluit terreurdaad niet uit

met videoIn de Deense hoofdstad Kopenhagen zijn zondagavond drie mensen in een winkelcentrum doodgeschoten. Dat heeft politiecommandant Soren Thomassen inmiddels bevestigd. Het gaat om een volwassen man en twee minderjarigen. Ook raakten drie mensen zwaargewond. De vermoedelijke schutter, een 22-jarige Deen, is buiten het gebouw aangehouden. De politie sluit een terreurdaad niet uit.

De schietpartij vond aan het begin van de avond plaats in Fields, met 140 winkels en restaurants het grootste winkelcentrum van het land, gelegen tussen het stadscentrum van Kopenhagen en de luchthaven. Het was daar op dat moment erg druk, in verband met het uitverkochte concert van Harry Styles in de Royal Arena, een paar honderd meter verderop.

Op sociale media circuleren diverse beelden van honderden veelal jongere mensen die gillend naar buiten vluchten. De schutter is ook in jachtkleding en met een groot jachtgeweer te zien. Ook zijn er diverse schoten te horen. Over zijn motief is nog niets bekend. De politie gaat ervan uit dat hij alleen handelde.

Op sociale media circuleren YouTube-filmpjes van de mogelijke verdachte, waarin hij een verwarde indruk maakt en met een groot jachtgeweer poseert. Gisteren plaatste hij nog enkele nieuwe video's met daarbij de tekst ‘dat hij er allemaal niets om geeft’. De politie heeft nog niet bevestigd of het inderdaad om de verdachte gaat.

‘Zijn vrouw neergeschoten’

Volgens ooggetuigen zocht de schutter in het winkelcentrum de drukke menigte op en begon hij ineens om zich heen te schieten. Hij maakte volgens hen een boze en zeer gewelddadige indruk. Bezoekers renden hard weg, sommigen verstopten zich in toiletten of vluchtten via de nooduitgang naar buiten.

De voormalige Deense topatleet Joachim B. Olsen was op weg naar de sportschool toen de aanval plaatsvond. ,,Ik stond midden in de chaos en zag mensen naar buiten vluchtten”, vertelt hij tegen de zender TV 2. ,,Ik sprak een man die vertelde dat zijn vrouw was neergeschoten. Hij herhaalde dat een aantal keer. Het is zo verschrikkelijk.”

‘Gruwelijke berichten’

In het winkelcentrum is enkele uren na de schoten nog een grootschalig onderzoek gaande. Zwaarbewapende politieagenten en forensisch rechercheurs zijn ter plaatse. Ook op andere plekken in Kopenhagen doet de politie onderzoek. Zo vielen agenten in het centrum van de stad een woning binnen. Vermoedelijk gaat het om het huis van de verdachte en wordt gezocht naar bewijsmateriaal.

Burgemeester Sophie Hæstorp Andersen kwam na de schietpartij poolshoogte nemen bij het winkelcentrum en sprak van ‘gruwelijke berichten’. ,,We weten nog niet zeker hoeveel er gewond of dood zijn, maar het is heel ernstig”, laat ze weten.

Het belangrijkste ziekenhuis van Kopenhagen, Rigshospitalet, meldt een ‘kleine groep patiënten’ te hebben ontvangen in verband met het incident. Het ziekenhuis heeft extra personeel ingeschakeld, onder wie chirurgen en verpleegkundigen. De politie neemt momenteel contact op met de families van alle slachtoffers.

Tekst gaat verder onder deze tweet

Huilende mensen

Internationale media als Reuters en AFP publiceren talloze foto's van zwaarbewapende politieagenten ter plaatse, en van mensen die huilend wegrennen van het winkelcentrum. Eén van hen verklaarde tegen de Deense krant Ekstra Bladet dat de schietpartij in de buurt van een restaurant plaatsvond. Dit bevestigen andere getuigen ook in gesprek met de krant Berlingske.

Het eerste schot zou volgens bezoekers zijn gelost om 17.32 uur. Daarop begon iedereen weg te rennen. Toen kwam het tweede schot en begon iedereen te schreeuwen. ,,Veel mensen verstopten zich in een personeelsruimte van een Kentucky Fried Chicken-restaurant (KFC)”, vertelt een medewerker, die 'zes of zeven' schoten hoorde. „Mensen vluchtten massaal onze winkel binnen en doken over de toonbank. We hebben ons verstopt in de kleedkamer voor het personeel en zijn later naar de bovenverdieping van het winkelcentrum gevlucht. Na ongeveer een uur kregen we te horen dat we veilig naar buiten konden. Het was doodeng.”

Tekst gaat verder onder deze tweet

Harry Styles

Het winkelcentrum ligt op amper enkele honderden meters van de Royal Arena, waar de Britse singer-songwriter Harry Styles zondagavond een optreden zou geven. De solozanger is vooral bekend van zijn tijd bij popgroep One Direction. Om half tien werd aan de volle arena bekendgemaakt dat het concert toch werd gecanceld. Het publiek werd in delen naar buiten gebracht en door de politie naar de metrostations begeleid.

Styles liet op Twitter weten “diepbedroefd” te zijn door de gebeurtenissen. ,,Ik ben dol op deze stad. De mensen zijn er zo warm en vol liefde. Het spijt me dat we niet bij elkaar konden zijn. Zorg goed voor elkaar.’’

De Deense koninklijke familie heeft zondagavond in een verklaring laten weten dat haar gedachten en medeleven uitgaan naar de slachtoffers van de schietpartij. Een feestelijk diner, ter viering van de Tour de France, werd door de familie geannuleerd vanwege de gebeurtenissen. De Ronde van Frankrijk begon afgelopen vrijdag met een tijdrit door Kopenhagen.

De koninklijke familie roept in de verklaring die namens koningin Margrethe en het kroonprinselijk paar Frederik en Mary is opgesteld op tot “eenheid en zorg” in het land. En zij stelt: ,,We willen graag de politie, de hulpdiensten en de gezondheidsautoriteiten bedanken voor hun snelle en effectieve optreden in de afgelopen uren.’’

Let op: onderstaande beelden kunnen als schokkend worden ervaren

